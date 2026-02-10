закрыть
18 мая 2026, понедельник, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скончался издатель Роман Цимберов

2
  • 10.02.2026, 17:31
  • 6,898
Скончался издатель Роман Цимберов
Роман Цимберов

Ему было 44 года.

После стремительной болезни умер издатель Роман Цимберов. Ему было 44 года. О смерти стало известно из сообщений в социальных сетях.

Роман Цимберов родился 8 июня 1981 года в Ейске Краснодарского края России. Значительная часть его профессиональной жизни была связана с Беларусью. Здесь он работал преподавателем в колледже и университете, а также активно занимался книжным делом.

В 2001 году Цимберов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал работать в сфере книжной торговли. Он издавал художественную литературу и нон-фикшн, а его книжный магазин и стенды на выставках со временем стали культовыми для читателей и издательского сообщества.

В 2024 году Роман Цимберов, как и сотни тысяч других людей, столкнулся с репрессивной системой — он прошел через задержание на границе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип