Скончался издатель Роман Цимберов 10.02.2026, 17:31

После стремительной болезни умер издатель Роман Цимберов. Ему было 44 года. О смерти стало известно из сообщений в социальных сетях.

Роман Цимберов родился 8 июня 1981 года в Ейске Краснодарского края России. Значительная часть его профессиональной жизни была связана с Беларусью. Здесь он работал преподавателем в колледже и университете, а также активно занимался книжным делом.

В 2001 году Цимберов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал работать в сфере книжной торговли. Он издавал художественную литературу и нон-фикшн, а его книжный магазин и стенды на выставках со временем стали культовыми для читателей и издательского сообщества.

В 2024 году Роман Цимберов, как и сотни тысяч других людей, столкнулся с репрессивной системой — он прошел через задержание на границе.

