Z-пропагандист рассказал правду об оккупационной армии5
- 10.02.2026, 17:35
- 9,340
Воюют насильники и каннибалы.
Российский мобилизованный и автор Z-канала «Убежище 8» опубликовал резкий пост, в котором описал войну против Украины как среду тотального морального распада. По его словам, Россия превратилась в «один огромный остров Эпштейна», а СВО стала прикрытием для людей с тяжелыми криминальными и психическими отклонениями, пишет «Диалог».
Он утверждает, что лично сталкивался с историями о сексуальном насилии, жестоком обращении и эксплуатации уязвимых людей — как на фронте, так и в тылу, в том числе в учреждениях, формально занимающихся «благотворительностью».
Постоянные случаи насилия, издевательств и преступлений внутри самой российской системы.
По словам автора, подобные истории он слышал неоднократно — в разных регионах России, включая Саратовскую и Самарскую области. Он пишет о глубинной деградации системы, где преступники получают доступ к оружию, власти и безнаказанности, а жалобы либо игнорируются, либо оборачиваются преследованием самих заявителей.
Отдельно он отмечает, что в армию по контракту массово хлынули мошенники, коррупционеры и люди с тяжелым криминальным прошлым — и это стало «новой нормой».