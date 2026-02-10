Mercedes представил новый заряженный кроссовер 10.02.2026, 17:43

С дрифт-режимом и разгоном до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Кроссовер Mercedes GLC получил новую заряженную версию от AMG. Она получила новую турбошестерню на 449 сил и способна развить 270 км/ч.

Новый Mercedes-AMG GLC53 поступит в продажу через несколько месяцев. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Вместе со стандартной версией предлагают кросс-купе

В отличие от четырехцилиндрового младшего Mercedes-AMG GLC43, кроссовер получил 3,0-литровую рядную турбошестерню, которая развивает 449 л.с. и 640 Н∙м. Еще 23 л.с. и 205 Н∙м временно добавляет «мягкая» гибридная установка. Установлен и спортивный выхлоп.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с

С 9-ступенчатым автоматом заряженный кроссовер Mercedes GLC способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/ч. Средний расход топлива — 9,2-9,9 л/100 км, в зависимости от версии.

В арсенале Mercedes-AMG GLC53 — спортивный задний дифференциал, подвеска с адаптивными амортизаторами и управляемые задние колеса. Диаметр тормозов увеличили до 390 мм спереди и 360 мм сзади. А еще это первый кроссовер Mercedes с режимом для дрифта.

Кроссовер получил дрифт-режим

Отличить новый Mercedes-AMG GLC53 от стандартной версии кроссовера можно по фирменной «пасти» решетки радиатора AMG, более агрессивным бамперам, обвесу и спойлеру. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

Заряженный кроссовер Mercedes GLC предложат в стандартном исполнении или как кросс-купе. В салоне установлены спортивные руль и сиденье.

Кроссовер получил спортивные кресла

