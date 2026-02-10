Российская промышленность погрузилась в рецессию 10.02.2026, 17:53

Это признал даже Росстат.

После двух лет военного бума, оплаченного рекордными с советских времен тратами бюджета на армию, российская экономика все глубже погружается в болото промышленной рецессии, пишет The Moscow Times.

Из 28 основных отраслей промышленности прошлый год в минусе завершили 21, следует данных Росстата. По итогам года добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, добыча газа — на 3%, а добыча нефти откатилась на минимумы за 16 лет.

В несырьевом секторе металлурги сократили выпуск на 2,1%, фабрики одежды и обуви — на 3,5%; впервые за 15 лет упало производство продуктов питания — на 0,5%. На столько же уменьшился выпуск на нефтеперерабатывающих заводах, которые в течение года десятки раз попадали под удары БПЛА.

В целом промышленность, согласно Росстату, осталась в плюсе — на 1,3%. Однако рост показали лишь семь отраслей, и из них три связанных с оборонным сектором, отмечает экономист «Финама» Ольга Беленькая: это производство «готовых металлических изделий» (+18%), «компьютеры, электроника и оптика» (+11,7%), а также «выпуск прочих транспортных средств и оборудования» (+32%). Такая динамика отражает «усиливающееся давление со стороны слабого внутреннего спроса и высоких ставок», объясняет аналитик Freedom Finance Владимир Чернов.

«Модель роста, основанная на одних лишь военных расходах, сломана», — констатирует Янис Клюге, эксперт германского Института проблем международной безопасности. Темпы роста российского ВВП по итогам года замедлилсь более чем вчетверо, до 1%, а возможности бюджета по денежной накачке экономики приближаются к исчерпанию. Из-за падения нефтегазовых доходов в прошлом году федеральная казна получила 5,7 трлн рублей дефицита, а в этом «дыра» может увеличиться до 8-10 трлн.

Правительство признает, что военный бум в экономике достиг потолка. После роста на десятки процентов в год в 2023-25 гг в этом году военные отрасли прибавят лишь 4-5%, согласно макропрогнозу Минэкономразвития. «Государственные расходы достигли уровней, которые могут считаться предельными для нынешнего состояния российской экономики», — говорт Александр Широв, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

Первые оперативные данные за январь указывают на дальнейшее ослабление экономической активности, указывает Беленькая: в опросах бизнес жалуется на рост издержек, ухудшение спроса, повышение налогов и сохраняющийся дефицит кадров.

К этому можно добавить падение цен на российскую нефть до $40 за баррель, усиление санкций США и ЕС, продолжает Беленькая. По данным The Washington Post, чиновники финансового блока правительства уже бьют тревогу и предупреждают Владимира Путина о неизбежном экономическом кризисе, который, по их оценкам, может начаться ближайшим летом.

Они полагают, что дефицит бюджета продолжит расти без дальнейшего повышения налогов из-за падения нефтегазовых доходов и проблем с экспортом нефти в Индию, говорил источник WaPo. «Ухудшение условий для экспорта российской нефти, эффекты жесткой денежно-кредитной политики и сокращение бюджетного импульса, как ожидается, будут способствовать сдержанному росту российской экономики», — прогнозирует Беленькая. По ее оценкам, ВВП в этом году прибавит 1-1,2%.

