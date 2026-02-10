«Превратить в жилье или открыть бизнес» 4 10.02.2026, 18:10

Заброшенные школы в Беларуси можно купить всего за несколько десятков долларов.

Похоже, у многих белорусов появилась идея фикс — ведь действительно можно купить заброшку за бесценок и воплощать в ней какие-то идеи. Таких случаев все больше. Onlíner собрал подборку похожих объектов, которые сейчас выставлены на торги.

На площадке «БУТБ-Имущество» сейчас есть несколько лотов в Чашникском районе Витебской области. Бывшие школы и детские сады с историей и инфраструктурой ищут новых хозяев. Стартовые цены — символические.

В деревне Стражевичи продается школа с начальной ценой 180 рублей. Это двухэтажное здание площадью 1824,5 кв. м. Все инженерные сети имеются. Здесь в будущем можно вести агроэкотуризм, а также сделать реконструкцию под жилье.

В агрогородке Почаевичи выставлено на продажу здание средней школы и овощехранилище. Объект подходит для хозяйственной деятельности или жилья. Начальная цена — 135 рублей.

В деревне Тараски владельца ищет детский сад с подвалом, спортплощадкой и всеми коммуникациями. Он подходит для воплощения всего что вздумается: от бизнеса до жилой двухэтажки. Стоимость — 270 рублей.

В агрогородке Краснолуки продается детский сад 1938 года постройки. Говорят, цена у него минимальная, а потенциал высокий. Стоит объект всего 90 рублей.

Onlíner поинтересовался у «БУТБ-Имущества», действительно ли из этих общественных строений можно сделать жилые.

— Да, если провести реконструкцию под жилые помещения, то в них можно жить, — ответили в компании.

