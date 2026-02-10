закрыть
18 мая 2026, понедельник, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дочь Домрачевой и Бьорндалена выступит в биатлонном турнире

10
  • 10.02.2026, 18:21
  • 7,150
Дочь Домрачевой и Бьорндалена выступит в биатлонном турнире
Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален

Ей девять лет.

Лучшие юные биатлонисты Беларуси, среди которых будет и Ксения Бьорндален — дочь олимпийских чемпионов, примут участие в турнире «Снежный снайпер».

13 февраля пройдет шесть спринтерских гонок в разных возрастных группах, а 15 февраля ребята посоревнуются в масс-старте и смешанных эстафетах.

Ожидается, что в команде Минска в своей возрастной группе будет и 9-летняя Ксения Бьорндален — дочь олимпийских чемпионов белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип