Дочь Домрачевой и Бьорндалена выступит в биатлонном турнире

Дочь Домрачевой и Бьорндалена выступит в биатлонном турнире10
- 10.02.2026, 18:21
Ей девять лет.
Лучшие юные биатлонисты Беларуси, среди которых будет и Ксения Бьорндален — дочь олимпийских чемпионов, примут участие в турнире «Снежный снайпер».
13 февраля пройдет шесть спринтерских гонок в разных возрастных группах, а 15 февраля ребята посоревнуются в масс-старте и смешанных эстафетах.
Ожидается, что в команде Минска в своей возрастной группе будет и 9-летняя Ксения Бьорндален — дочь олимпийских чемпионов белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена.