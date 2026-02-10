18 мая 2026, понедельник, 18:57
Конец русской сказки

  • Сергей Таран
  • 10.02.2026, 18:28
НАТО приближается к границам РФ.

Визит Ди Вэнса в Армению завершает драматическую переориентацию Еревана с России на Запад. Завершив войну в Нагорном Карабахе, Армения потеряла последний аргумент, почему ей нужно было слушать Москву, и начала активно интегрироваться во все возможные западные форматы. До сих пор главной страной, на которую Ереван ориентировался в Европе, была Франция, теперь к интеграции Армении на Запад подключились и США.

Добавлю, что в Азербайджане уже давно серьезно присутствует Турция, и по сути, можно констатировать, что Россия окончательно вытеснена из этой части региона. Кавказ также когда-то был «экзистенциальным» для России – на его завоевание положили голову целые поколения «освободителей», а само завоевание стало для России частью ее национального эпоса. Но теперь все, сказки закончились, будем надеяться, что и другая часть Кавказа сможет стать независимой.

Символично, что Вэнс в Ереване объявил о стратегических инвестициях на 5 миллиардов в ядерную энергетику Армении. Речь идет о малых модульных реакторах, которые заложат основу долгосрочного сотрудничества. Уверен, не только в сфере экономики. Членом НАТО Армения, конечно, не станет, но инфраструктура НАТО к границам России все же приблизится.

Сергей Таран, «Фейсбук»

