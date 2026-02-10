Украинская разведка уничтожила три российских РЛС и редкий «арктический» ЗРК «Тор-М2ДТ» 10.02.2026, 18:43

1,868

ВСУ продолжают разрушать систему ПВО оккупантов.

Военная разведка Украины продолжает методично разрушать систему противовоздушной обороны оккупантов, делая их позиции уязвимыми для дальнейших ударов. Как сообщает «Цензор.НЕТ», специалисты спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» продемонстрировали результаты своей охоты в конце января.

Благодаря мастерству дронарей-разведчиков, захватчики потеряли ключевые средства обнаружения воздушных целей по всей линии боевого столкновения.

Список «демилитаризованной» техники:

РЛС 48Я6-К1 «Подлет»: Современная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

РЛС 55Ж6У «Небо-У»: ключевой элемент вражеской ПВО, обеспечивающий дальнее обнаружение объектов.

РЛС 1Л119 «Небо-СВУ»: Еще одно важное средство радиолокационного контроля воздушного пространства.

ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ»: Особый трофей — редкая «арктическая» версия зенитно-ракетного комплекса, разработанная для экстремальных условий, которая не спасла оккупантов от украинских дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com