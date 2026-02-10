Гомельский учитель собрал необычные санки своими руками

Гомельский учитель собрал необычные санки своими руками9
- 10.02.2026, 18:52
Самодельная конструкция стала хитом соцсетей.
Чуть более 40 метров полипропиленовых труб, столько же муфт и переходников, кусок фанеры и старые лыжи. В Гомельском районе отец двойни проявил смекалку и смастерил санки из подручных материалов.
Учитель физкультуры Урицкой школы Александр Жук стал звездой TikTok благодаря своим необычным двухместным санкам. Самодельная конструкция легко скользит по снежному покрову любой высоты и выдерживает более 300 килограммов.
«А может, и больше, – прикидывает Александр. – Недавно с ледяной горки на них спустились сразу одиннадцать детей – дочка с друзьями баловались».
Times.by разыскал физрука и узнал, что эти санки он сделал семь лет назад для сына и дочки, идею подсмотрел в интернете. Полипропиленовые трубы и фурнитуру купил в строительном магазине, фанеру нашел в гараже, а старые лыжи – на свалке.
«Представляете, добротные советские «Телеханы» кто-то выкинул! С них все и началось, это же отличная основа для будущих санок», – вспоминает Александр.
Нынешняя снежная зима дала повод испытать агрегат по максимуму. Ломались санки лишь однажды, но мастер быстро все починил. Ухода конструкция почти не требует: «Там же нечему ржаветь», — улыбается Александр.
Тем, кто решит повторить идею, мастер советует сделать переднюю часть, а именно загибы, подлиннее. Так ход будет мягче, особенно при подъеме в гору.