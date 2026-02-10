Гомельский учитель собрал необычные санки своими руками 9 10.02.2026, 18:52

7,884

Самодельная конструкция стала хитом соцсетей.

Чуть более 40 метров полипропиленовых труб, столько же муфт и переходников, кусок фанеры и старые лыжи. В Гомельском районе отец двойни проявил смекалку и смастерил санки из подручных материалов.

Учитель физкультуры Урицкой школы Александр Жук стал звездой TikTok благодаря своим необычным двухместным санкам. Самодельная конструкция легко скользит по снежному покрову любой высоты и выдерживает более 300 килограммов.

«А может, и больше, – прикидывает Александр. – Недавно с ледяной горки на них спустились сразу одиннадцать детей – дочка с друзьями баловались».

Times.by разыскал физрука и узнал, что эти санки он сделал семь лет назад для сына и дочки, идею подсмотрел в интернете. Полипропиленовые трубы и фурнитуру купил в строительном магазине, фанеру нашел в гараже, а старые лыжи – на свалке.

«Представляете, добротные советские «Телеханы» кто-то выкинул! С них все и началось, это же отличная основа для будущих санок», – вспоминает Александр.

Нынешняя снежная зима дала повод испытать агрегат по максимуму. Ломались санки лишь однажды, но мастер быстро все починил. Ухода конструкция почти не требует: «Там же нечему ржаветь», — улыбается Александр.

Тем, кто решит повторить идею, мастер советует сделать переднюю часть, а именно загибы, подлиннее. Так ход будет мягче, особенно при подъеме в гору.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com