На Олимпиаде вспыхнул скандал из-за шлема украинского спортсмена 24 10.02.2026, 19:05

Президент Украины выступил в защиту атлета.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в защиту скелетониста Владислава Гераскевича, которому Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать шлем, посвященный украинским спортсменам, погибшим из-за российской агрессии, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Гераскевич представил «шлем памяти» на тренировке и планировал выйти в нем на соревнования. Однако МОК заявил, что дизайн нарушает правила Олимпийской хартии, запрещающие политические заявления. В качестве «исключения» спортсмену предложили носить черную повязку. Украина подала апелляцию.

Спортсмен раскритиковал решение МОК и заявил, что «шлем памяти» не является политическим символом. Он также напомнил, что ранее атлетам разрешали наносить изображения флагов, включая российский флаг Сочи-2014.

Фото: Атит Перавонгмета / Reuters

Зеленский поблагодарил Гераскевича за смелость. «Эта правда не может быть неудобной или названа политической акцией. Это напоминание миру о том, что такое современная Россия», — заявил Зеленский.

В МОК подчеркнули, что понимают стремление спортсменов почтить память погибших, но обязаны соблюдать нейтралитет. «Мы должны обеспечить равные условия и отделить спорт от любых форм вмешательства», — заявил представитель комитета Марк Адамс.

По данным Минспорта Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия убила более 650 спортсменов и тренеров.

Гераскевич, несший украинский флаг на открытии Игр, выступает на Олимпиаде уже в третий раз и намерен продолжить борьбу за право использовать шлем.

