Из Бреста будут летать самолеты в курортную страну 2 10.02.2026, 19:11

С условным безвизом.

Брест и катарскую Доху этой весной свяжет чартерное сообщение, сообщил БелТА начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Александр Докучиц.

— На 2026 год будет широкая полетная программа. Совершенно новое направление для Бреста: с 10 марта сделаем четыре пробных рейса на Доху. В мае откроется еще одно новое направление: Эль-Аламейн (Египет). Продолжим работу по Шарм-эш-Шейху. И в мае возобновятся чартерные полеты в Анталию (Турция). Осуществляем также регулярные рейсы, — рассказал Александр Докучиц.

Полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737−800.

— Для брестского аэропорта это движение вперед, расширение географии полетов. Мы над этим серьезно работаем и хотим, чтобы число полетов увеличивалось. Речь идет не только о чартерной программе, но и об регулярных рейсах. Работаем с разными авиакомпаниями, — отметил начальник Брестского филиала «Белаэронавигации».

Параллельно продолжается модернизация брестского аэропорта. Специалисты занимаются обновлением одной из переходных галерей. Работы планируется завершить к маю, тогда посадка пассажиров будет осуществляться по двум гейтам.

Напомним, в Катар виза белорусам открывается бесплатно по прилете на срок до 30 дней.

