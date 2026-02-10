закрыть
18 мая 2026, понедельник, 20:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США запускают проект «Хранилище» для накопления редкоземельных металлов

5
  • 10.02.2026, 19:13
  • 2,410
США запускают проект «Хранилище» для накопления редкоземельных металлов

Вашингтон не хочет «зависеть от враждебных стран».

Вашингтон объявил о запуске проекта «Хранилище»— масштабной программы стоимостью $12 млрд по закупке и хранению стратегических минералов, ключевых для автомобильной, энергетической и оборонной промышленности. Инициатива направлена на снижение зависимости США от Китая, который контролирует более половины мирового производства таких металлов, как галлий, германий и литий, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках проекта три торговые компании будут закупать металлы, а Экспортно-импортный банк США предоставит $10 млрд кредитов на финансирование закупок. Конкретные объемы и сроки реализации пока не раскрываются. Представители отрасли предупреждают, что появление «неограниченного покупателя» способно еще больше повысить цены на редкие минералы, где и без того наблюдается дефицит.

«В конечном счете остальной мир будет конкурировать с США за эти материалы», — отметил Ян Гизе, трейдер из Франкфурта.

Проект «Хранилище» — это следствие желания американских властей обезопасить стратегические цепочки поставок, чтобы «никогда не зависеть от враждебных стран».

Однако эксперты предупреждают о рисках: массовое накопление минералов идет вразрез с многосторонним подходом. «Это экстренное решение, а не долгосрочная стратегия создания международной системы обеспечения критическими ресурсами», — отметил Патрик Шредер из Chatham House. По его словам, запуск Vault может спровоцировать аналогичные программы в Европе и других странах, что усилит конкуренцию на рынке.

Среди поставщиков уже называют компании Mercuria, Hartree Partners и Traxys, а также новые проекты в Австралии и Конго. Эксперты предостерегают, что зависимость производителей от закупок США может быть краткосрочной и нестабильной, а прекращение закупок или выпуск накопленных запасов способно резко скорректировать цены.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип