США запускают проект «Хранилище» для накопления редкоземельных металлов 5 10.02.2026, 19:13

2,410

Вашингтон не хочет «зависеть от враждебных стран».

Вашингтон объявил о запуске проекта «Хранилище»— масштабной программы стоимостью $12 млрд по закупке и хранению стратегических минералов, ключевых для автомобильной, энергетической и оборонной промышленности. Инициатива направлена на снижение зависимости США от Китая, который контролирует более половины мирового производства таких металлов, как галлий, германий и литий, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках проекта три торговые компании будут закупать металлы, а Экспортно-импортный банк США предоставит $10 млрд кредитов на финансирование закупок. Конкретные объемы и сроки реализации пока не раскрываются. Представители отрасли предупреждают, что появление «неограниченного покупателя» способно еще больше повысить цены на редкие минералы, где и без того наблюдается дефицит.

«В конечном счете остальной мир будет конкурировать с США за эти материалы», — отметил Ян Гизе, трейдер из Франкфурта.

Проект «Хранилище» — это следствие желания американских властей обезопасить стратегические цепочки поставок, чтобы «никогда не зависеть от враждебных стран».

Однако эксперты предупреждают о рисках: массовое накопление минералов идет вразрез с многосторонним подходом. «Это экстренное решение, а не долгосрочная стратегия создания международной системы обеспечения критическими ресурсами», — отметил Патрик Шредер из Chatham House. По его словам, запуск Vault может спровоцировать аналогичные программы в Европе и других странах, что усилит конкуренцию на рынке.

Среди поставщиков уже называют компании Mercuria, Hartree Partners и Traxys, а также новые проекты в Австралии и Конго. Эксперты предостерегают, что зависимость производителей от закупок США может быть краткосрочной и нестабильной, а прекращение закупок или выпуск накопленных запасов способно резко скорректировать цены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com