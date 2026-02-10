Российский Томск накрыл мусорный коллапс 12 10.02.2026, 19:22

4,278

Из-за долгов перед бюджетом.

В одном из крупнейших городов Западной Сибири — Томске, где проживают почти 545 тысяч человек, возникли проблемы с вывозом мусора на фоне ухудшения ситуации в областном бюджете, который получил почти 18,5 млрд росс. рублей дефицита за прошлый год.

В комментариях у мэра Дмитрия Махини и губернатора Владимира Мазура уже более месяца регулярно появляются жалобы на переполненные площадки с контейнерами. «Грязь, крысы, кучи невывезенного мусора», «Все завалено пакетами», «Неделями мусор не вывозят», — пишут томичи и показывают фотографии коллапса, обратил внимание канал «Говорит НеМосква».

В мэрии сообщили, что принадлежащая городу «Томская региональная экологическая компания» («ТРЭК», бывшее УМП «Спецавтохозяйство»), которая занимается вывозом мусора, с 2023 года задолжала федеральному бюджету более 12 млн рублей по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. Из-за этого приставы арестовали у нее три мусоровоза, так как не нашли денег на счетах. Если долг не будет погашен в ближайшее время, технику выставят на торги.

Заммэра Николай Глебович заявил, что «ТРЭК» не может расплатиться, так как подрядчик, на которого она работает, сам задолжал ей за услугу по вывозу мусора. Сейчас идет суд о взыскании этих средств. «Пока не будут погашены долги перед „ТРЭКом“, у организации денег на погашение налоговых платежей нет», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что власти предлагали арестовать имущество «ТРЭК», «изъятие которого не помешало бы хозяйственной деятельности», однако приставы предпочли иной путь, и теперь мэрия ищет варианты, «каким образом вывозить мусор».

В прошлом году бюджет Томской области был исполнен с дефицитом в почти 18,5 млрд рублей, что вдвое превысило план (8,9 млрд). Это 14,8% от всех расходов (около 125 млрд). В структуре доходов, которые составили почти 106,4 млрд рублей, сильно просели налоги на прибыль организаций — бюджет получил только 58,8% от плана, или 14,7 млрд рублей. Из отчета департамента финансов региона следовало, что в основном дефицит покрывался за счет средств, полученных от облигаций и кредитов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com