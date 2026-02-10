Роскомнадзор перешел к полной блокировке YouTube в РФ 11 10.02.2026, 21:12

10,770

До этого видеохостинг полтора года «замедляли».

После полутора лет борьбы с YouTube через замедление Роскомнадзор начал блокировать видеохостинг в России, убрав его домен из списка подконтрольных DNS-серверов, сообщили IT-эксперты. «Теперь, когда вы пытаетесь зайти на YouTube, роутер попросту не может связать адрес сайта с его IP и вы получаете ошибку. Как итог — сервис будет полностью недоступен без VPN», — поясняет «Эксплойт».

По данным проекта «На связи», для блокировки примененяется Национальная система доменных имен (НСДИ), созданная для «суверенного Рунета». Все операторы связи обязаны использовать ее с 2021 года, что позволяет регулятору централизованно управлять доступом к сайтам. «Фактически подконтрольные Роскомнадзору DNS-серверы перестали возвращать корректные адреса для домена youtube.com, что привело к невозможности подключения пользователей», — подтвердил РБК управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили.

Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин обратил внимание на то, что блокировка YouTube совпала с усилением ограничений против Telegram. По его словам, скорее всего, дело в том, что мощностей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые ставятся на сетях провайдеров для фильтрации трафика, не хватает для замедления двух крупных ресурсов сразу. «Это экономия ресурсов… Мы получаем грубый, но довольно надежный „выключатель“ YouTube на территории России», — отметил эксперт. Ранее таким же образом были заблокированы Discord и Signal.

Руководитель отдела администрирования и DevOPS MD Audit (входит в «Софтлайн») Александр Демин согласился, что Роскомнадзор применил один из самых простых способов блокировки, однако, по словам эксперта, он «легко обходится сменой DNS или туннелированием трафика».

Демин отметил, что вся инфраструктура YouTube, включая дата-центры и CDN (Content Delivery Network — сеть доставки контента), продолжает функционировать, поэтому сервис работает через альтернативные DNS или VPN, где запросы обрабатываются вне контролируемой зоны.

Впервые россияне столкнулись с замедлением YouTube в конце июля 2024 года. Сначала Роскомнадзор объяснял это «техническими проблемами» на стороне владельца видеохостинга — американской корпорации Google, которая давно не обновляла свои серверы в России. Однако в итоге регулятор признал, что сам ограничил работу YouTube, сославшись на «нарушения законодательства» и «неуважение» к стране. В частности, ведомство обвинило видеохостинг в блокировке более 200 российских пропагандистских каналов.

Несмотря на замедление, которое с декабря 2024 года фактически сделало невозможным просмотр видео на YouTube из России, платформа по-прежнему пользуется популярностью у жителей страны. По данным Mediascope, в январе 2026-го американский сервис посетили 65,9 млн россиян. Он оказался на втором месте после «VK видео», аудитория которого составила 82,8 млн человек. Ежедневно YouTube пользовались 22 млн россиян.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com