Доля торговли с внешним миром в экономике РФ упала до уровней последних лет СССР 11 10.02.2026, 21:25

9,920

История повторяется.

Усиление западных санкций и кремлевская политика «осажденной крепости» продолжают разрушать экономические мосты между Россией и внешним миром, передает The Moscow Times.

Как следует из данных Росстата, по итогам 2025 года доля торговли с внешним миром в российском ВВП стала минимальной более чем за 30 лет и откатилась на уровни последних лет Советского союза.

Так, доля экспорта в ВВП упала с с 22,2% до 17,8%, что «стало абсолютным минимумом», отмечает экономист «Финама» Ольга Беленькая. А доля импорта сократилась с 17,8% до 15,2%, практически повторив худшее значение 2022 года, которое также было антирекордом в современной истории.

Для сравнения: в предвоенные годы экспорт достигал 25-30% российского ВВП, а в конце 1990-х и начале 2000-х это значение превышало 40%. Доля импорта с начала 2010-х держалась около 20%. Теперь эти показатели соответствуют уровням СССР в последние годы его существования: так, доля экспорта в советском ВВП составляла 18,2% в 1990 году и 13,3% в 1991-м. А доля импорта — 17,9% и 13% соответственно, согласно данным Всемирного банка.

«В условиях нарастающего санкционного давления, ограничений по доступности импорта и государственного курса на стимулирование импортозамещения российская экономика сейчас в меньшей степени связана с мировой, чем до 2022 года», — объясняет Беленькая.

По данным Федеральной таможенной службы, доходы от экспорта российских товаров за рубеж в прошлом году просели на 4% и обновили минимум с пандемии — $418,3 млрд. Экспорт сырья сократился на 15%, до $225 млрд, а несырьевой неэнергетический экспорт составил $150 млрд, что на четверть меньше довоенного уровня. Импорт стал меньше не 3% ($278 млрд), а торговля с Европой — некогда крупнейшим экономическим партнером Кремля — сжалась до уровней 1990-х годов: $57,4 млрд экспорта и $72,3 млрд импорта.

Оказавшись в сильнейшей экономической изоляции, Владимир Путин строит амбициозные планы, обещая, что Россия будет все «производить сама» — от компьютеров и лекарств до одежды и самолетов. К 2030 году, согласно планам Кремля, отечественными должны стать 60% судов, почти 100% станков, а также 80% ПО для промышленности и банков. За 6 лет по требованию Путина авиазаводы должны выпустить почти тысячу пассажирских лайнеров, чтобы заменить ветшающий флот Boeing и Airbus, который из-за санкций нельзя ни обновить, ни отремонтировать.

Но даже чиновники понимают, что любое внутреннее производство для импортозамещения будет ограниченным, говорит Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине. Цели Кремля больше похожи на «фантазию Путина, чем на реалистичный план», полагает она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com