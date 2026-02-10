ИИ-компании в США переходят на 70-часовую рабочую неделю 15 10.02.2026, 22:10

В стартап-среде все заметнее укореняется модель, близкая к культуре «996».

На фоне обостряющейся конкуренции за инвестиции и рынок ИИ-компании в США все чаще возвращаются к экстремально продолжительному рабочему графику до 70–72 часов в неделю. В стартап-среде все заметнее укореняется модель, близкая к культуре «996» — с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, сообщает BBC.

Показательным примером такого подхода стала нью-йоркская компания Rilla, разрабатывающая ИИ-системы для контроля работы выездных команд продаж. Вакансии компании оформлены в характерном для стартапов стиле и предлагают конкурентную оплату труда, расширенный социальный пакет и дополнительные бонусы. При этом в описании прямо указано, что соискателям не стоит откликаться, если они не готовы к 70-часовой рабочей неделе.

Руководитель по росту Rilla Уилл Гао заявляет, что компания целенаправленно ищет амбициозных сотрудников с высокой вовлеченностью в результат. По его словам, формально жесткого графика в компании нет: сотрудники могут работать допоздна и компенсировать это более поздним началом рабочего дня. Однако увеличенное количество рабочих часов рассматривается как норма.

Культура «996» сформировалась в Китае в прошлом десятилетии и активно продвигалась, в частности, основателем Alibaba Джеком Ма, который называл подобный режим благословением. Аналогичные практики применялись и в других технологических корпорациях, включая Baidu, а со временем этот подход стал выходить за пределы китайского рынка.

По данным BBC, сегодня элементы «996» чаще всего проявляются именно в ИИ-стартапах, находящихся в условиях жесткой конкуренции за венчурный капитал. Активный приток инвестиций и высокий риск неудачи подталкивают основателей к максимальной мобилизации команд. В результате все больше компаний прямо указывают в вакансиях, что кандидаты, ориентированные на стандартную 40-часовую неделю, им не подходят.

При этом культура сверхдлительных рабочих часов остается предметом острой критики. Оппоненты указывают на снижение эффективности выгоревших сотрудников, сложности с привлечением опытных специалистов с семейными обязательствами и долгосрочные риски для устойчивости бизнеса. Эксперты отмечают, что молодые основатели нередко ошибочно воспринимают переработки как универсальный путь к успеху.

