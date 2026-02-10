Дуров о блокировке Telegram: Не удалось Ирану — не удастся и России

Дуров о блокировке Telegram: Не удалось Ирану — не удастся и России7
- 10.02.2026, 22:21
Основатель мессенджера выступил с первым заявлением после его блокировки в РФ.
Telegram продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, заявил его основатель Павел Дуров. Это его первый комментарий после решения Роскомнадзора ограничить работу мессенджера в России.
«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — написал Дуров в телеграм-канале.
Дуров напомнил, что в 2018 году решение о запрете использования Telegram на территории страны принял суд в Иране. «Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. <...> Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру», — добавил он.