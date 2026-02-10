Дуров о блокировке Telegram: Не удалось Ирану — не удастся и России 7 10.02.2026, 22:21

9,178

Основатель мессенджера выступил с первым заявлением после его блокировки в РФ.

Telegram продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, заявил его основатель Павел Дуров. Это его первый комментарий после решения Роскомнадзора ограничить работу мессенджера в России.

«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — написал Дуров в телеграм-канале.

Дуров напомнил, что в 2018 году решение о запрете использования Telegram на территории страны принял суд в Иране. «Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. <...> Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com