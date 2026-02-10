Герой «Гарри Поттера» стал символом китайского Нового года 1 10.02.2026, 22:30

17 февраля 2026 года начинается Год Лошади.

Один из героев кинофраншизы «Гарри Поттер» Драко Малфой стал символом Года Лошади в Китае. Об этом сообщило ВВС.

Согласно китайскому зодиаку, 17 февраля 2026 года начинается Год Лошади. В преддверии китайского нового года жители страны традиционно украшают свои дома иероглифом «фу», означающим удачу и благословение. Имя Малфоя в переводе на китайский звучит как «Ма-эр-фу», при этом «ма» по-китайски означает «лошадь».

На фоне этого, пишет издание, интернет-магазины начали продавать украшения с изображением актера Тома Фелтона в роли Малфоя.

В конце 2025 года Том Фелтон впервые после окончания съемок последнего фильма о Гарри Поттере в 2011 году вернулся к образу Малфоя. В этой роли он дебютировал на театральной сцене в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя» на Бродвее.

