Житель Светлогорска попал в больницу после визита в частную клинику 5 10.02.2026, 22:43

9,088

Его не предупредили, что лечить зубы будет не врач.

Пациент частной стоматологии из Светлогорска получил компенсацию после некачественного лечения: его не предупредили, что процедуру будет проводить не врач, а зубной фельдшер, и после приема ему пришлось неделю находиться на стационарном лечении. Суд взыскал с клиники моральный ущерб и судебные расходы, передает «Зеркало».

Клиент частной медклиники обратился в суд, указав, что не раз лечил зубы там. Стоимость оказанных стоматологических услуг составила без малого 1000 рублей. По его словам светлогорчанина, услуги были оказаны некачественно, так как после приема ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Неделю он находился на стационарном лечении в райбольнице. Мужчина просил взыскать денежную компенсацию морального вреда, а также понесенные по делу судебные расходы.

«В судебном заседании истец указал, что не знал о наличии у себя анатомических особенностей и не понимал всех рисков, поскольку не был проинформирован о них в надлежащем объеме. Лечение проведено зубным фельдшером, которая не имела на это права, чем увеличила риски причинения вреда. Кроме того, клиента не проинформировали о том, что в нарушение требований клинического протокола эндодонтическое лечение будет осуществляться не врачом-стоматологом-терапевтом, а зубным фельдшером. Фактически его принял медицинский специалист с более низкой квалификацией. Зная об этом заранее, истец, возможно, отказался бы от лечения здесь и обратился бы в другое медучреждение», — пояснили в суде.

Также была проведена экспертиза, согласно заключению которой отмечено, что не в полной мере на приеме были проведены обязательные диагностические мероприятия.

«Таким образом, медицинская услуга, оказанная не в полном объеме, а также медицинским специалистом, который в силу требований законодательства не имел права на ее оказание, не может быть признана качественной. Достигнутый в ходе ее (услуги) проведения медицинский результат значения не имеет и на выводы о ее (услуги) некачественном характере не влияет», — подчеркнули в областном суде.

Решением суда Светлогорского района с ответчика в пользу истца взыскано 500 рублей денежной компенсации морального вреда, разрешен вопрос о судебных расходах.

Судебная коллегия Гомельского областного суда проверила законность и обоснованность решения суда первой инстанции, оставив его без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com