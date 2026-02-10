Европа составит список уступок, которые потребует от России

Европа составит список уступок, которые потребует от России2
- 10.02.2026, 23:41
В рамках урегулирования войны РФ в Украине.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования войны РФ в Украине, передает Reuters.
«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским», — заявила Каллас журналистам.
Всем сторонам придется пойти на уступки для урегулирования войны в Украине, заявлял ранее президент США Дональд Трамп.