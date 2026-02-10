Европа составит список уступок, которые потребует от России 2 10.02.2026, 23:41

4,238

В рамках урегулирования войны РФ в Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования войны РФ в Украине, передает Reuters.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским», — заявила Каллас журналистам.

Всем сторонам придется пойти на уступки для урегулирования войны в Украине, заявлял ранее президент США Дональд Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com