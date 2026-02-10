Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами»8
- 10.02.2026, 23:54
И еще одним авианосцем.
Если США и Иран не смогут достичь соглашения, то Соединенные Штаты прибегнут к «очень жестким мерам», сообщил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Бараку Равиду, передает израильский «12 канал».
«Я рассматриваю возможность отправки авианосца в регион и дополнительных сил», — добавил он.
Журналист Axios Барак Равид, выступая в эфире израильского «12 канала», сообщил: «Трамп сказал мне, что, если не удастся достичь дипломатического соглашения с Ираном по поводу его ядерной программы, он будет готов к военным действиям», — сообщил журналист.
Равид добавил, что Трамп рассматривает возможность отправки к Ирану второго авианосца в дополнение к Abraham Lincoln, а также дополнительных ударных кораблей и истребителей.
Трамп в телефонном разговоре также заявил, что иранцы демонстрируют гораздо большую гибкость в недавнем раунде переговоров, начавшемся на прошлой неделе, чем в переговорах перед 12-дневной войной летом 2025 года, передает Равид.