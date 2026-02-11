Зеленский анонсировал новые пакеты помощи для Украины 1 11.02.2026, 0:34

Уже на этой неделе.

На текущей неделе страны Запада могут объявить о выделении новых пакетов помощи для Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Готовимся к двум событиям, которые состоятся на этой неделе. Первое — формат министров обороны государств, которые с Украиной, будут новые пакеты поддержки для нашей защиты. Второе — Мюнхенская конференция по безопасности, Украина будет принимать участие в ее работе», — сказал Зеленский.

