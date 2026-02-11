ВСУ разбили вдребезги РСЗО «Торнадо-С» оккупантов на Запорожском направлении
- 11.02.2026, 1:48
Видео.
Силы обороны обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня рашистов на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, РСЗО «Торнадо-С» находилась на открытой местности, что позволило украинским защитникам сразу нанести удар и уничтожить вражескую технику.
На кадрах совместная боевая работа бойцов 422-го отдельного батальона боевых систем «Luftwaffe», спецподразделения «Lasar's group» 27-й Печерской бригады НГУ и 104-го центра боевых систем из состава 17-го армейского корпуса.