19 мая 2026, вторник, 2:36
ВСУ разбили вдребезги РСЗО «Торнадо-С» оккупантов на Запорожском направлении

  • 11.02.2026, 1:48
  • 2,430
Видео.

Силы обороны обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня рашистов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, РСЗО «Торнадо-С» находилась на открытой местности, что позволило украинским защитникам сразу нанести удар и уничтожить вражескую технику.

На кадрах совместная боевая работа бойцов 422-го отдельного батальона боевых систем «Luftwaffe», спецподразделения «Lasar's group» 27-й Печерской бригады НГУ и 104-го центра боевых систем из состава 17-го армейского корпуса.

