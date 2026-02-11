19 мая 2026, вторник, 3:19
Германия меняет посла в Украине

  • 11.02.2026, 2:59
  2,644
Предыдущий проработал менее пяти месяцев.

Посол Германии в Украине Хайко Томс, который начал дипмиссию в Киеве в сентябре 2025 года, может вскоре покинуть должность. Об этом 10 февраля проинформировал Spiegel.

По данным СМИ, Томс займет должность посла Германии в Испании.

До назначения в Киев Томс был послом в Бразилии, а ранее работал госсекретарем в немецком минфине.

Его преемник в Украине пока не определен. Этот вопрос не вынесен на рассмотрение правительства ФРГ, подчеркнул Spiegel.

Как указало СМИ, правительство Германии назначает новых послов на семь престижных и политически значимых постов – в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа.

Ротация, предложенная министром иностранных дел Иоганном Вадефулем, согласована внутри коалиции и правительства ФРГ, отметил Spiegel.

