Германия меняет посла в Украине
- 11.02.2026, 2:59
Предыдущий проработал менее пяти месяцев.
Посол Германии в Украине Хайко Томс, который начал дипмиссию в Киеве в сентябре 2025 года, может вскоре покинуть должность. Об этом 10 февраля проинформировал Spiegel.
По данным СМИ, Томс займет должность посла Германии в Испании.
До назначения в Киев Томс был послом в Бразилии, а ранее работал госсекретарем в немецком минфине.
Его преемник в Украине пока не определен. Этот вопрос не вынесен на рассмотрение правительства ФРГ, подчеркнул Spiegel.
Как указало СМИ, правительство Германии назначает новых послов на семь престижных и политически значимых постов – в Тель-Авиве, Москве, Мехико, Мадриде, Пекине, Нью-Дели и Бразилиа.
Ротация, предложенная министром иностранных дел Иоганном Вадефулем, согласована внутри коалиции и правительства ФРГ, отметил Spiegel.