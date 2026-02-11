Макрон рассказал о своих отношениях с Трампом

Макрон рассказал о своих отношениях с Трампом1
- 11.02.2026, 4:09
Президент Франции ответил на вопрос о провокационном стиле американского коллеги.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что строит свои отношения с президентом США Дональдом Трампом на профессиональной основе, несмотря на провокационный стиль американского лидера. Об этом он сказал в интервью европейским СМИ, среди которых Süddeutsche Zeitung, его опубликовали 10 февраля.
Отвечая на вопрос об особом характере их отношений, Макрон подчеркнул, что всегда придерживается уважения.
«Я подхожу к этому профессионально. То есть я всегда демонстрирую уважение, предсказуемый, но не слабый», – сказал французский лидер.
Президент Франции отметил, что никогда не позволял себе оскорблений или насмешек в адрес США, их граждан или руководства. Он рассказал, что считает Америку «очень большой демократией».
При этом он дал понять, что откровенность остается принципиальной в его подходе. По словам Макрона, он всегда говорит то, что думает. Однако в случае «очевидной агрессии» Европа, по его убеждению, не должна уступать – такая тактика, по наблюдению Макрона, не работает.