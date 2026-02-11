В Гродно умер поэт Михаил Губернаторов

В Гродно умер поэт Михаил Губернаторов2
- 11.02.2026, 5:51
- 3,512
Ему было 79 лет.
В Гродно умер кандидат филологических наук, поэт и педагог Михаил Губернаторов, сообщает «Радыё Рацыя». Ему было 79 лет.
Михаил Губернаторов родился 23 ноября 1946 года в деревне Ангеловка Костюковичского района Могилевской области. В 1969 году окончил Белгосуниверситет, работал учителем, а также много лет отработал в Гродненском университете имени Янки Купалы. Защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Аркадия Кулешова.
Первые произведения Михаила Губернаторова появились в печати в 1964 году, много печатался в газетах и журналах, коллективных сборниках. Издал сборники поэзии «Паверка» (1973) и «Пакланенне агню» (1984).
Стихи включались в сборник поэзии «Рунь» (1970), выпуски альманаха «Новы замак» (с 2012) и другие. Был членом различных литературных объединений.