19 мая 2026, вторник, 6:33
В Гродно умер поэт Михаил Губернаторов

  11.02.2026, 5:51
В Гродно умер поэт Михаил Губернаторов

Ему было 79 лет.

В Гродно умер кандидат филологических наук, поэт и педагог Михаил Губернаторов, сообщает «Радыё Рацыя». Ему было 79 лет.

Михаил Губернаторов родился 23 ноября 1946 года в деревне Ангеловка Костюковичского района Могилевской области. В 1969 году окончил Белгосуниверситет, работал учителем, а также много лет отработал в Гродненском университете имени Янки Купалы. Защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Аркадия Кулешова.

Первые произведения Михаила Губернаторова появились в печати в 1964 году, много печатался в газетах и журналах, коллективных сборниках. Издал сборники поэзии «Паверка» (1973) и «Пакланенне агню» (1984).

Стихи включались в сборник поэзии «Рунь» (1970), выпуски альманаха «Новы замак» (с 2012) и другие. Был членом различных литературных объединений.

