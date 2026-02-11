Спецназовцы «Альфа» СБУ за месяц уничтожили 300 вражеских БПЛА «Молния» 2 11.02.2026, 6:12

1,728

Видеофакт.

FPV-перехватчики центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины за месяц поразили более 300 вражеских БПЛА "Молния".

Один из самых результативных экипажей перехватчиков самостоятельно уничтожил 100 вражеских целей.

«Оккупанты активно применяют эти дроны для ударов по передовым позициям, технике и личному составу Сил обороны Украины. Поэтому каждый успешный перехват - это сохраненные жизни украинских воинов, спасенные укрытия и сорванные планы врага на фронте», - отмечается в сообщении к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com