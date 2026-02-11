Спецназовцы «Альфа» СБУ за месяц уничтожили 300 вражеских БПЛА «Молния»2
- 11.02.2026, 6:12
- 1,728
Видеофакт.
FPV-перехватчики центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины за месяц поразили более 300 вражеских БПЛА "Молния".
Один из самых результативных экипажей перехватчиков самостоятельно уничтожил 100 вражеских целей.
«Оккупанты активно применяют эти дроны для ударов по передовым позициям, технике и личному составу Сил обороны Украины. Поэтому каждый успешный перехват - это сохраненные жизни украинских воинов, спасенные укрытия и сорванные планы врага на фронте», - отмечается в сообщении к видео.