Международный легион «Revanche» провел зачистку позиций россиян возле Степногорска
- 11.02.2026, 7:16
Воины Tactical Group «Revanche» из состава Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели зачистку вражеских позиций в окрестностях Степногорска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этом направлении противник пытался закрепиться и накопить личный состав, однако бойцы легиона сорвали эти планы.
Вследствие спецоперации враг не дождался подкрепления: украинские воины обнаружили позиции противника, уничтожили их и ликвидировали личный состав оккупантов.