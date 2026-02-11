закрыть
19 мая 2026, вторник, 8:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Международный легион «Revanche» провел зачистку позиций россиян возле Степногорска

  • 11.02.2026, 7:16
  • 2,774
Международный легион «Revanche» провел зачистку позиций россиян возле Степногорска

Видео.

Воины Tactical Group «Revanche» из состава Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели зачистку вражеских позиций в окрестностях Степногорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этом направлении противник пытался закрепиться и накопить личный состав, однако бойцы легиона сорвали эти планы.

Вследствие спецоперации враг не дождался подкрепления: украинские воины обнаружили позиции противника, уничтожили их и ликвидировали личный состав оккупантов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип