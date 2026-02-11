Международный легион «Revanche» провел зачистку позиций россиян возле Степногорска 11.02.2026, 7:16

2,774

Видео.

Воины Tactical Group «Revanche» из состава Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели зачистку вражеских позиций в окрестностях Степногорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этом направлении противник пытался закрепиться и накопить личный состав, однако бойцы легиона сорвали эти планы.

Вследствие спецоперации враг не дождался подкрепления: украинские воины обнаружили позиции противника, уничтожили их и ликвидировали личный состав оккупантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com