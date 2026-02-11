Полковника ВВС Греции взяли под стражу за шпионаж в пользу Китая 4 11.02.2026, 7:31

54-летний полковник греческих ВВС был взят под стражу во вторник и обвинен в продаже секретной военной информации Китаю после восьми с половиной часов допроса военным прокурором в Афинском военном суде.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Во время показаний офицер взял на себя полную ответственность и заявил, что был втянут в это дело без своего намерения. Он сказал, что не пытался оправдываться или защищаться и с самого начала поставил себя в распоряжение своей службы и системы правосудия, чтобы содействовать расследованию.

«Я искренне прошу прощения у своей страны, вооруженных сил, коллег и семьи», – сказал он, добавив, что «абсолютно доверяет военному правосудию» и просит о «справедливом и разумном наказании».

Источники сообщили, что полковник заявил следователям, что у него не было сообщников, и добавил, что его поездка в Китай была законной и что он получил соответствующее разрешение от своей службы.

Его адвокат, Василис Хейрдарис, сказал, что сначала обвиняемый считал, что имеет дело с частной компанией из Китая. «С момента его приезда в Китай они давили на него, чтобы он предоставил документы НАТО и конфиденциальную информацию. К сожалению, он был вынужден это сделать под давлением и страхом. Они упомянули о его семье, и он был вынужден участвовать в процессе, которого не хотел», – сказал он.

По данным источников, офицер также якобы признал незаконность своих действий во время первичного обыска его офиса. Власти также изъяли файлы с мобильного телефона, который использовался для отправки секретной информации в Пекин.

Полковнику грозит обвинение в сборе и передаче секретной военной информации, что наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Согласно новому Уголовному кодексу, осуждение также может привести к лишению греческого гражданства.

Дело остается под следствием военных судебных органов.

