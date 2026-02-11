Россия сбросила бомбы на Славянск 1 11.02.2026, 7:51

3,796

Погибли мать и ребенок.

Два человека - женщина и ее одиннадцатилетняя дочь - стали жертвами российских ударов по Славянску во вторник, 10 февраля. Это следует из сообщения Донецкой областной прокуратуры.

Число раненных в ходе этой атаки, по данным ведомства на 14:00 по украинскому времени, достигло 16 человек. Отмечается, что ВС РФ нанесли удары по Славянску шестью бомбами «ФАБ-250» с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции). Подразумевается российский навесной аэродинамический комплект с крыльями и спутниковым наведением, который превращает обычные фугасные авиабомбы (ФАБ) в управляемые планирующие авиабомбы (КАБ).

По данным полиции Донецкой области, тела погибшей женщины и ее 11-летней дочери извлекли из-под завалов. Среди раненых - также как минимум один ребенок: семилетняя девочка. «Разрушениям подверглись частные дома, станция техобслуживания (СТО), котельная, нежилые помещения», - говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Вадим Филашкин сообщил, что среди раненых - мужчина 1980 года рождения, который находится в тяжелом состоянии. «По предварительным подсчетам, повреждены 14 частных домов, две многоэтажки, админздание, склады и ангары, инфраструктурный объект, магазин, СТО, заправка и 28 автомобилей», - написал чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com