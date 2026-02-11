NYT: Трамп приказал возобновить ядерные испытания 7 11.02.2026, 6:45

4,906

Что это значит для мира.

Администрация президента США Дональда Трампа активно рассматривает возможность развертывания дополнительных ядерных боеголовок и проведения ядерных испытаний впервые с 1992 года. Об этом свидетельствуют заявления высокопоставленных представителей американских властей, сделанные в течение пяти дней после окончания последнего ядерного договора между США и Россией, сообщает The New York Times.

Оба шага ознаменуют отход от почти 40-летней политики жесткого ядерного контроля, которой придерживались Соединенные Штаты. Если Трамп реализует эти планы, он станет первым американским президентом после Рональда Рейгана, который увеличит количество ядерного оружия. Последний раз США проводили ядерные испытания в 1992 году, хотя в прошлом году Трамп заявлял о желании возобновить детонации «на равной основе» с Китаем и Россией.

Пока что заявления администрации Трампа остаются достаточно расплывчатыми. Известно, что президент поручил своим помощникам возобновить испытания, а также рассматривается возможность повторного использования ядерного оружия, которое сейчас находится на хранении. Однако никто не уточнил, сколько именно боеголовок может быть развернуто или какие именно испытания могут быть проведены.

«Это все немного загадочно, — говорит Джилл Груби, многолетний эксперт по ядерным вопросам, которая до прошлого года руководила Национальной администрацией ядерной безопасности (часть Министерства энергетики, занимающаяся проектированием, испытанием и производством американского ядерного оружия). — Очень непонятно, что они делают».

Эти детали имеют критическое значение и могут определить, движутся ли три крупные ядерные державы к новой гонке вооружений, или Трамп пытается заставить другие государства к трехсторонним переговорам о новом договоре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com