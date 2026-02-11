Стало известно, сколько белорусов в Польше ведут собственный бизнес 1 11.02.2026, 8:55

Белорусы выделяются среди других групп мигрантов высоким процентом специалистов.

Данные Главного статистического управления Польши (GUS) показывают, что к концу августа 2025 года число иностранных работников в Польше увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 1 млн 103 тыс. человек, сообщает Polskie Radio.

Доля иностранцев в общей численности работников на польском рынке труда составила 6,7%. Большинство — почти 60% — составляли мужчины.

Согласно последним данным GUS, количество белорусов, работавших в Польше в 2025 году, исчислялось 117 тысячами человек (по состоянию на 31 марта 2025 года), что составляло примерно 11% от всех иностранцев, работающих в Польше.

Граждане Беларуси стали второй по численности национальной группой среди работающих иностранцев после украинцев, которые составляют около 67% от общего числа.

Согласно данным Управления по делам иностранцев, в сентябре 2025 года почти 146 тысяч белорусов имели действующие документы, позволяющие проживать и работать, что подтверждает их высокую активность на польском рынке труда.

В 2025 году беларусы в Польше работали в широком спектре отраслей — от простых работ до узкоспециализированного IT-сектора. Согласно статистике и отчетам GUS, Национального банка Польши (NBP) и Фонда социального страхования (ZUS), наиболее распространенными сферами их деятельности являются:

строительство и транспорт. Это традиционно наиболее сильные сектора для мужчин из Беларуси. Они работают в основном профессиональными водителями (международные и внутренние перевозки) и квалифицированными строителями;

IT и профессиональные услуги. Белорусы выделяются среди других групп мигрантов высоким процентом специалистов. Многие работают в сфере IT и коммуникаций, что является в том числе следствием релокации технологических компаний после 2020 года;

промышленность и производство. Значительная группа находит работу в качестве операторов машин, сборщиков и промышленных рабочих;

торговля и услуги (HoReCa). Беларусы работают в розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе.

62% мигрантов из Беларуси имеют высшее образование, что способствует росту их присутствия в секторах бизнес-услуг и IT.

Согласно отчету Национального банка Польши за ноябрь 2025 года, примерно 14% экономически активных беларусов ведут собственный бизнес в Польше.

57% респондентов имеют постоянную работу, а 67% планируют остаться в Польше на постоянной основе.

К концу 2025 года почти 139 тысяч граждан Беларуси были зарегистрированы в Фонде социального страхования, что подтверждает их устойчивую интеграцию в польский рынок труда.

В конце августа прошлого года 424 700 трудоустроенных иностранцев в Польше работали во внештатном режиме. Это наиболее распространенная форма занятости.

