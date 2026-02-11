Тревожный сигнал для диктатора

Тревожный сигнал для диктатора24
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 11.02.2026, 14:12
- 27,962
Один прогноз уже сбылся.
Глава Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал о том, как развивались события на Витебщине после памятной пятичасовой выволочки местным чиновникам, устроенной правителем в конце октября 2025-го.
— После той встряски на совещании движение было, движение достаточно серьезное. Но потом, по нашим наблюдениям, народ начал подуспокаиваться. И это, конечно, нехорошая тенденция, — отметил главный контролер страны.
По его словам, с приближающейся посевной масса проблем: в области не засеяли все озимые, не подняли полностью зябь, не хватает удобрений. И это еще не все: «Техника не готова. Она пока не ремонтируется, наверное, ждут новую. Я уже не говорю о том, какую технику поставили на хранение, она вся нечищеная, на это больно смотреть».
Похоже, один из прогнозов «Салідарнасці» предсказуемо сбылся. В ноябре мы писали о том, как витебские чиновники бросились исполнять поручение «до 7 ноября навести железный порядок в хозяйствах».
За два дня до завершения установленного срока глава КГК отчитался, что хоть в аврале были задействованы и дорожники с лесниками, и учителя с союзом молодежи, при этом «в основном делались работы внешнего характера — покраска, побелка, вывоз органики, уборка мусора».
«Что-то подсказывает, что поводов для очередного приступа ненависти к чиновникам у Лукашенко только прибавится», — написала тогда «Салідарнасць».
Как видим, слишком долго ждать не пришлось.
К сожалению, есть повод сделать предположение, что витебским разбором полетов дело может не закончиться.
На совещании в октябре Лукашенко заявил: «Безобразия в Витебской области, о которых с фотографиями докладывал мне Комитет госконтроля, характерны для всей страны».
По его словам, именно поэтому в Витебск пригласили руководителей остальных областей.
За падеж скота досталось тогда и Юрию Караеву, возглавляющему Гродненщину. Лукашенко отметил, что в этом вопросе данный регион дышит в спину Витебщине: «Поразительно. Генерал возглавляет».
Оказалось, что дело не только в гибели скота. На днях Еврорадио опубликовало отчет КГК Гродненской области о готовности хозяйств к весенне-полевым работам.
По данным на начало января 2026-го, готовность техники для обработки почвы и посева ни в одном из районов не приблизилась к 50%. В Мостовском и Островецком районах к посевной готова только каждая десятая сеялка.
В ряде районов еще не приступали к подготовке прицепной техники, а отремонтированная техника простояла на мехдворах всю прошлую посевную. Кроме того, в отчете говорится о приписках и нарушений температурного режима на производственных площадках.
И это тревожный сигнал. Можно только представить, что на самом деле происходит на Витебщине, если в Гродненской области, которая традиционно была сильна в аграрной отрасли, народ также «начал подуспокаиваться».
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»