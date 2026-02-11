Белорус купил айфон в магазине, с которым случилась «метаморфоза» 8 11.02.2026, 9:37

Загадкой заинтересовалась налоговая.

В Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску показали фото сервисного центра по ремонту айфонов, который одновременно оказался магазином по их продаже. «Сразу и не поймешь», — прокомментировали в ведомстве и рассказали историю, случившуюся с клиентом этой точки, пишет «Зеркало».

«Если судить по вывеске, то это сервисный центр. Но, как выяснилось, здесь же продавали и сами гаджеты. Именно с такой «метаморфозой» сейчас разбираются сотрудники первого оперативного отдела управления», — сообщили в управлении.

Полгода назад один клиент приобрел в этой точке iPhone 16 за 2700 рублей. Платил наличными, чек ему не выдали. Когда устройство сломалось, продавец отказался принимать его по гарантии, сославшись на нарушение условий эксплуатации. Не согласившись с этим, клиент за свой счет провел экспертизу. Ее заключение указало на производственный брак.

После этого покупатель написал жалобу и был опрошен как свидетель. По факту начала административного процесса по месту нахождения «сервисного центра — магазина» проводятся проверочные мероприятия.

