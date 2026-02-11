Каспаров: Путину скоро придется принимать неприятные решения 13 11.02.2026, 9:56

Гарри Каспаров

Перелом уже произошел.

Очередной эпизод с покушением на убийство в России, пусть даже неудачное, взбудоражило элиты, сообщил Гарри Каспаров. Те, у кого есть большие деньги, давно устали от войны, поскольку она для них сопряжена с неудобствами и финансовыми потерями, поэтому недовольство власть имущих в РФ растет.

Об этом политик рассказал в своем интервью для «24 канала» на YouTube.

Российский оппозиционер описал ситуацию внутри России, которая постепенно накаляется: «Я сказал бы, что перелом уже произошел. Сейчас момент такой очень сложный, потому что, если следить за трендами, которые есть в российском интернете, то, конечно, впервые возник дискомфорт. Он связан с тем, что бесконечная война - это то, что для элит, для тех, кто разбогател, в том числе на войне, это мало приемлемо, потому что ситуация ухудшается. Она медленно ухудшается, то есть процесс «затягивания санкционной петли» идет медленно, но становится все сложнее и сложнее».

«Отсутствие какой-то перспективы для людей, у которых огромные финансовые ресурсы и которые, конечно, хотели бы иметь возможность комфортабельно разместить эти ресурсы на Западе и тратить их там, отсутствие этой перспективы напрягает. Сейчас мы видим определенную кризисную ситуацию, и с этим связана нервозность Москвы и давление Трампа, и неудачи на фронте, и отключение Starlink, то есть мы вступили в период, когда не исключено, что Путину придется принимать какие-то неприятные решения. На мой взгляд, если он будет вынужден принять решение, в какую сторону двигаться, это будет всегда эскалация», - предположил Каспаров.

