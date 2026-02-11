19 мая 2026, вторник, 10:27
Под мусоркой в Минске нашли 24 тысячи долларов

14
  • 11.02.2026, 10:13
  • 6,004
История началась с того, что пенсионеру позвонили на домашний телефон.

В Минске 81-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился 24 тысяч долларов. Мужчина сам обратился в милицию после того, как понял, что его обманули, пишет Onliner.

Сначала пенсионеру позвонили на домашний телефон. Неизвестные представились сотрудниками «водоканала» и предложили бесплатно заменить счетчики. Под этим предлогом они попросили продиктовать номер пенсионного удостоверения. После этого с мужчиной связался якобы сотрудник Следственного комитета. Он сообщил, что в отношении пенсионера проводится проверка, напугал возможным обыском и убедил срочно «задекларировать» все сбережения.

Испуганный минчанин впустил в квартиру женщину, которую считал инкассатором. Он показал ей место, где хранил наличные. В общей сложности речь шла о 24 тысячах долларов. По указанию кураторов женщина вынесла деньги и оставила их под мусорным контейнером, откуда их забрал следующий участник схемы.

Позже оперативники задержали 65-летнюю минчанку. Как выяснилось, она сама стала жертвой аферистов и была уверена, что помогает пенсионерам с инвалидностью избежать уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

