Путин потерял важного союзника 2 Денис Попович

11.02.2026, 10:19

Фото: Getty Images

Какие «козыри» остались у Кремля и когда ждать мира?

Суровая зима 2025-2026 годов завершается. Синоптики обещают последнюю морозную ночь, а дальше — курс на весну.

Эта зима стала испытанием именно для тыла. Обстрелы, блэкауты, холод в квартирах — враг пытался сломать общество и заставить украинцев к капитуляции. Но этот козырь мы уже выбиваем из их рук.

Что дальше? Последняя попытка РФ достичь целей военным путем. Сейчас много говорят о весенне-летней кампании с целью наступления на Славянск, Краматорск и Запорожье. И это вполне вероятно по трем причинам:

Прикрытие: Кремль использует переговорный трек лишь как дымовую завесу для подготовки ударов.

Приз: Путину нужна хоть какая-то «победа» (захват Донбасса), чтобы усилить позиции на переговорах.

Расчет на США: В Москве надеются, что Дональд Трамп отойдет от украинских дел из-за подготовки к выборам в Конгресс.

Есть ли у них ресурсы?

Несмотря на концентрацию резервов, численность оккупационных войск держится на отметке +/- 710 тысяч. Это позволяет лишь перекрывать потери, но не создавать мощный кулак для стратегического прорыва. Большая мобилизация проведена не была.

Тенденции войны свидетельствуют: захватить Донбасс за этот сезон им не удастся. А перенести войну на 2027 год помешает экономика — проблемы там накапливаются, как снежный ком.

Когда очередное наступление захлебнется, придет понимание, что пора договариваться. Мой прогноз остается в силе: этот момент наступит весной-летом 2026 года.

Денис Попович, «Фейсбук»

