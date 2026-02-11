В Беларуси вводят новые правила для игроков в казино 3 11.02.2026, 10:31

Банки будут блокировать некоторые платежи.

С 11 марта граждане Беларуси не смогут переводить деньги со своих белорусских счетов в пользу иностранных онлайн-казино. Банки будут обязаны отказывать клиентам в проведении подобных операций. Министерство по налогам и сборам сообщило, что эти нововведения начнут действовать согласно указу Лукашенко «О деятельности в сфере игорного бизнеса», принятому в прошлом году.

Также новые требования вводятся для белорусских организаторов азартных игр. Они должны будут проверять не только паспорт игрока, но и его банковскую карту и счет — чтобы убедиться, что они действительно принадлежат этому человеку, а не кому-то другому.

В «наземных» игорных заведениях такая проверка будет проводиться дважды — при входе и в кассе, чтобы учитывать суммы, внесенные каждым игроком.

Еще одно нововведение касается игровых аккаунтов. В одном виртуальном игорном заведении игрок сможет иметь только один аккаунт, повторно зарегистрированные учетные записи будут блокироваться. При регистрации аккаунта в онлайн-казино дополнительно придется пройти видеопроверку через интернет либо лично посетить наземное игорное заведение, принадлежащее организатору.

Кроме этого, с 11 марта 2026 года организаторам азартных игр больше не нужно согласовывать правила с МНС — они будут утверждать их сами.

