Разведка Эстонии: Россия наращивает производство снарядов готовясь к следующей войне 11 11.02.2026, 10:50

«Мирные переговоры» являются лишь тактикой, чтобы выиграть время.

В Службе внешней разведки Эстонии заявили, что Россия настолько нарастила производство боеприпасов, что это фактически означает подготовку к следующей войне за пределами Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Эстонии за 2026 год

По оценкам эстонской спецслужбы, в 2025 году российские заводы произвели более 7 миллионов снарядов, минометных мин и ракет, по сравнению с 4,5 миллиона в 2024 году. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину производство боеприпасов в РФ выросло в 17 раз, преимущественно благодаря строительству новых производственных мощностей.

Структура производства в 2025 году выглядела так:

гаубичные боеприпасы (122 мм, 152 мм и 203 мм) - 3,4 млн;

минометные мины (120 мм и 240 мм) - 2,3 млн;

боеприпасы для танков и БМП - 0,8 млн;

ракеты для РСЗО - 0,5 млн.

Кроме собственного производства, Россия активно импортирует боеприпасы. С 2023 года Москва получила 5-7 миллионов снарядов от Ирана и Северной Кореи. По данным разведки, боеприпасы из КНДР составили до половины всех снарядов, выпущенных Россией по Украине во второй половине 2025 года.

Закупка этих боеприпасов стоила России около 1 трлн рублей (10,6 млрд евро) в 2025 году. При этом себестоимость остается низкой: например, снаряд калибра 152 мм стоит менее 100 тысяч рублей (около 1050 евро), что в разы дешевле западных аналогов калибра 155 мм.

«Для Кремля поддержание этих запасов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов... Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики о мирных переговорах является лишь тактикой, чтобы выиграть время», — говорится в отчете.

Ранее руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявлял, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявлял, что Осло также готовится к российскому вторжению.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com