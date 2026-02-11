Одно из главных предприятий Гомеля — на грани банкротства 7 11.02.2026, 11:25

6,028

В отношении предприятия возбуждено уже 109 исполнительных производств.

Во втором по населению белорусском городе Гомеле банкротится главное предприятие, снабжающее жителей мясопродуктами – Гомельский мясокомбинат.

Он, как пишет Office Life, сам подал заявление о своей экономической несостоятельности в местный Экономический суд.

В отношении предприятия возбуждено уже 109 исполнительных производств, а его расчетные счета арестованы, говорится в документах суда, опубликованных на сайте ЕГРСБ.

Ситуация на предприятии сложная. По данным, озвученным в суде, на конец 2025 года его задолженность перед кредиторами составляла более 122,7 млн рублей. Хотя просрочки по обязательным платежам в бюджет и зарплате на тот момент не было.

Теоретически активов больше. Но, как водится, основная их часть — в дебиторской задолженности (80 млн рублей), которую еще надо как-то взыскать. А основных средств, материалов, готовой продукции и товаров в обороте было всего на 48,5 млн.

На предприятии говорят, что наряду с ростом объемов производства и повышением рентабельности продаж сохраняется тенденция роста чистого убытка. В результате вымывается «оборотка» и растут долги. То есть завод рассчитывает на «передышку» от уплаты долгов, чтобы выйти из кризиса.

Мясокомбинат является градообразующим предприятием и дает работу свыше 750 человек, поэтому его банкротство маловероятно. Скорее всего, ГМК будут санировать.

Пока суд согласился с доводами предприятия и исполкома и открыл в отношении Гомельского мясокомбината конкурсное производство. Решение о дальнейшей судьбе завода примут 18 мая.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com