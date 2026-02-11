В Беларуси вводится важное изменение по техосмотру 11 11.02.2026, 16:44

В Беларуси меняют порядок выдачи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, сообщает УП «Белтехосмотр».

Главное новшество — диагностические станции больше не являются обязательным местом получения разрешения. Теперь автовладельцы могут оформить допуск в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

Бумажная версия документа фактически уходит в прошлое. Разрешение не запрашивается сотрудниками ГАИ при проверке: его действительность подтверждается через информационные базы данных. Это делает получение бумажного экземпляра необязательным.

При этом информация о точках выдачи разрешений на бумаге сохранится — она размещена в разделе «Диагностические станции» на сайте УП «БЕЛТЕХОСМОТР».

Еще одно изменение касается оплаты. Из указа исключена норма о необходимости предоставлять документ, подтверждающий внесение платы за административную процедуру. Однако само требование об оплате сохраняется. Согласно пункту 16 Положения о порядке проведения государственного технического осмотра (постановление Совмина № 630 от 30 апреля 2008 года), разрешение не выдается, если плата не поступила.

Для оплаты процедур физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендуют использовать систему ЕРИП.

