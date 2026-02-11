США запретили России операции с венесуэльской нефтью 1 11.02.2026, 12:59

3,356

Запрет распространяется также на Иран, Северную Корею и Кубу.

США ограничили страну-агрессора Россию в транзакциях с правительством Венесуэлы и венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Это оговорено в лицензиях (№46А и №48), выданных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, опубликованных на его сайте, пишет «Гордон».

Кроме РФ, ограничение распространяется на Иран, Северную Корею и Кубу, а также подконтрольные им организации.

Лицензия №46А касается операций по вывозу, реэкспорту, продаже, транспортировке и хранению нефти венесуэльского происхождения. Лицензия №48 касается операций, связанных с представлением США или физлицом из Штатов товаров, технологий, программного обеспечения или услуг для разведки, разработки или добычи нефти или газа в Венесуэле.

Оба документа разрешают подобные сделки, если в контрактах будет прописано, что они регулируются законодательством США и споры по сделкам решаются на американской территории.

На то, что после захвата американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны вытесняются российские компании, ранее в интервью пропагандистам RT жаловался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com