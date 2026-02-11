Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ

Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ9
- 11.02.2026, 13:41
К чему готовиться Украине?
Российские войска не готовятся останавливаться, поэтому Украине надо продолжать усиливать свое войско, в том числе и противовоздушную оборону.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину», - заявил Зеленский.
По словам главы государства, усиление ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России за то, что делается, - это обязательные предпосылки защиты жизни.
«Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине», - добавил президент Украины.
Напомним, вчера, 10 февраля, в западных медиа появились сообщения о возможной подготовке Россией наступательных действий на юге Украины в весенне-летний период. Для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.
Однако украинская сторона отмечает, что планы врага давно известны, а Силы обороны принимают меры для их срыва.