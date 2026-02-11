закрыть
19 мая 2026, вторник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ

9
  • 11.02.2026, 13:41
  • 7,642
Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ
Владимир Зеленский

К чему готовиться Украине?

Российские войска не готовятся останавливаться, поэтому Украине надо продолжать усиливать свое войско, в том числе и противовоздушную оборону.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину», - заявил Зеленский.

По словам главы государства, усиление ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России за то, что делается, - это обязательные предпосылки защиты жизни.

«Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине», - добавил президент Украины.

Напомним, вчера, 10 февраля, в западных медиа появились сообщения о возможной подготовке Россией наступательных действий на юге Украины в весенне-летний период. Для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.

Однако украинская сторона отмечает, что планы врага давно известны, а Силы обороны принимают меры для их срыва.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН