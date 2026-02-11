Российских военных охватила паника: начались требования к властям 8 11.02.2026, 13:54

Кремль лишил их единственного канала связи.

Российские военные обратились к Роскомнадзору с просьбой не блокировать Telegram, назвав мессенджер своим «единственным каналом связи». На фоне дискуссии обвинили основателя сервиса Павла Дурова в «попустительстве врагам», передает «24 канал».

Несмотря на заявления о возможных ограничениях, в пророссийских кругах утверждают, что полной блокировки Telegram якобы не будет. Об этом сообщает российский пропагандист Борис Корчевников.

Что известно о блокировке Telegram на России?

Российские военные, которые назвались бойцами группы «Альбатрос» по противодействию беспилотникам, обратились к Роскомнадзору с просьбой не блокировать Telegram. В видео, обнародованном мониторинговым каналом Lpr 1, они заявили, что мессенджер является их «единственным каналом связи» и необходим для оперативного обмена информацией во время борьбы с БпЛА.

Российские военные просили не замедлять работу сервиса и не ограничивать его хотя бы «на новых территориях», поскольку это, по их словам, может снизить эффективность их действий.

Примечательно, что выкладывать всю «правду-матку» большинство оккупантов предпочитает, закрыв свои лица.

Один из пабликов называет Telegram «ключевым каналом связи, который позволяет координировать действия подразделений, передавать приказы, координаты, данные с дронов» и констатирует, что «рабочей альтернативы мессенджеру нет».

«Telegram фактически выполняет роль «полевого штаба в кармане». Поэтому любое замедление напрямую бьет по управляемости войсками. По оценкам офицеров, потеря оперативной передачи видео и изображений снижает эффективность координации на 20–30%, особенно в логистике и целеуказании», – возмущается этот Z-паблик.

Как отреагировали на блокировку пропагандисты, депутаты и чиновники?

На фоне этих заявлений российский пропагандист, гендиректор телеканала «Спас» и ведущий «Россия-1» Борис Корчевников раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова. В своем телеграм-канале он обвинил его в том, что мессенджер якобы «помогает врагам» и распространяет «ложь», и заявил, что Дуров мог бы это прекратить.

В то же время пророссийская блогер Анастасия Кашеварова сообщила со ссылкой на собственные источники, что полного блокирования Telegram в России вроде бы не планируется. По ее словам, мессенджер «оставят», несмотря на обсуждение ограничений.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram. На этом фоне в Z-сообществах раскритиковали замедление работы мессенджера, а депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснял технические проблемы «борьбой с НАТО».

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, сравнил Россию с Ираном.

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу», – написал Дуров.

По словам основателя сети, «ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением». А Telegram «выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления».

Между тем у Путина также уже успели прокомментировать ситуацию с паникой относительно блокировки сервиса.

«Я не думаю, что можно представить, что фронтовая связь обеспечивается с помощью Telegram или какого-то мессенджера. Представить такое трудно и невозможно», – сказал пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

