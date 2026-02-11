Белорус наладил в Польше производство домашних бункеров 8 11.02.2026, 14:05

За 4 690 евро предлагается двух-трехместная подземная капсула выживания.

Белорусский бизнесмен Александр Фурсевич, который в 2017 году основал в Варшаве компанию BPR-Plastech, осваивает новую нишу на европейском рынке — производство частных подземных хранилищ, пишет Telegram-канал Вадима Сеховича.

Кроме фирменных садовых погребов для хранения продуктов, бизнесмен предлагает теперь и подземные бункеры, в которых вместе с необходимым запасом еды может на время и достаточно комфортно укрыться его хозяин вместе с семьей.

В презентации на сайте BPR-Plastech сказано, что такое укрытие предназначено для защиты от наиболее вероятных угроз — падающих обломков дронов или ракет, обломков разрушенных зданий или случайных выстрелов. Цены на бункеры белоруса находятся в пределах 13,7 тыс. — 18,5 тыс. евро. За 4 690 евро предлагается двух-трехместная подземная капсула выживания, но за такую стоимость — без места для запасов еды.

Погреба реализуются под брендом Natural Fridge (их стоимость — от 2 тыс. до 14 тыс. евро) и, как указывается на сайте, нашли уже свыше 800 покупателей в Польше, Германии, Швейцарии и Австрии.

