Власти Брянской области устроили саботаж против армии РФ 5 11.02.2026, 14:07

Ситуация накаляется.

В Брянской области недовольство действиями армии РФ переросло в повсеместный саботаж. Происходящее закономерно: российские войска наносят ракетно-дроновые удары по Украине, а ответные атаки ВСУ разрушают инфраструктуру Брянска и населенных пунктов области, угрожают стабильной работе энергосистемы вплоть до массовых отключений электричества.

Осознав, что армия РФ не способна защитить приграничные территории, многие чиновники Брянщины начали саботировать ее деятельность, вставляя палки в колеса.

Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш», сославшись на своего агента в одной из районных администраций.

Итогами провальной политики режима стало появление «врага» внутри страны в виде чиновников, которые не просто тормозят операции российских войск, но и откровенно вредят им.

Теперь армии Путина приходится ждать недели и месяцы регистрации частот для систем РЭБ, выделение помещений под их нужды также массово задерживается, акты приема-передачи оформляются неделями каждый раз с одинаковым объяснением: «По техническим причинам».

Брянская «ячейка» саботажников пошла дальше: оккупантов массово начала подводить мобильная связь на приграничных территориях, ее постоянно отключают на профилактику именно в те моменты, когда военные проводят свои операции.

В «Атеш» подчеркнули, что режим Путина сам создает условия в РФ, при которых даже ранее поддерживавшие его представители администрации начинают действовать против. Они теряют веру в начальство, которое находится далеко в Кремле.

