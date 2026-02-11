«Незначительный фактор может привести к смене власти в Беларуси» 14 11.02.2026, 14:12

Евгений Афнагель

России будет не до нас.

Бывший политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель считает, что режим Лукашенко находится в уязвимой позиции. Об этом оппозиционный политик рассказал в интервью «Malanka Media». Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

— Сейчас ситуация в Беларуси зависит во многом от того, что происходит в Украине. Если Европа продолжит поддержку Украины, если украинцы будут готовы бороться, а они готовы бороться, хотя сейчас находятся в ужасных, тяжелых условиях, в условиях отключения электроэнергии, когда люди вынуждены эвакуироваться из крупных городов, из Киева в том числе, в условиях тяжелой ситуации на фронте.

Тем не менее Украина борется и сдерживает натиск российской армии. Активная фаза войны длится больше, чем Великая Отечественная война. Россия, несмотря на определенные успехи в первые месяцы, проигрывает. Она не может продвинуться вперед. Райцентр штурмуется год, захватываются какие-то небольшие поселки. Об этом говорится как о великих победах, но на самом деле линия фронта практически не изменилась с 2023 года. В этих условиях, если Европа продолжит поддержку Украины, если украинцы будут готовы бороться за свою страну, они победят. В России сейчас очень большие проблемы: дефицит бюджета, рост военных расходов. Даже Советский Союз в свое время подкосила война в Афганистане и гонка вооружений, то, что он был вынужден тратить большие деньги на оборону. У России возможности намного меньше. И если Украина побеждает, открывается окно возможностей и для Беларуси, и для многих народов, которые входят в состав РФ. Если Украина побеждает, Россия в том виде, в каком она есть сейчас, не сохранится.

Беларусь — оккупированная территория, и Украина имеет право рассматривать Беларусь как часть России, как территорию, которая оккупирована Россией. Например, украинцы наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это во многом переломило ход войны. Но мы знаем, что и Новополоцкий, и Мозырский НПЗ поставляют топливо для нужд российской армии и фронта.

Не стоит забывать, что есть люди в Беларуси, которые выходили в двадцатом году, они же никуда не делись. Часть из них уехала за границу, большая часть осталась в Беларуси. Остались их родственники, друзья, коллеги. Белорусы помнят 2020 год. В такой ситуации достаточно будет какого-то, возможно, незначительного фактора, как это произошло в Иране, чтобы люди снова вышли на улицы. Это могут быть какие-то экономические проблемы, рост цен, противоречия в структурах власти, потому что она не монолитна и не так стабильна, какой хочет казаться. Мы не можем точно сейчас сказать, когда и что это будет. Но опыт других стран, причем более жестких диктатур, если мы говорим про Иран, показывает, что иногда достаточно мелкого события, чтобы вся эта энергия, недовольство, ненависть к режиму, выплеснулись на улицы.

