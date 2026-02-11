Илон Маск хочет построить завод на Луне 23 11.02.2026, 14:33

На спутнике Земли появится полноценный город.

Миллиардер Илон Маск заявил сотрудникам своей компании xAI, что планирует создать на Луне завод для сборки спутников искусственного интеллекта, а также гигантскую катапульту — так называемый масс-драйвер — для вывода этих спутников в космос. Об этом стало известно из записи общего совещания компании, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Маска, такой лунный комплекс позволит xAI получить мощность, недоступную конкурентам, и ускорить развитие продвинутых систем ИИ. «Нужно идти на Луну», — подчеркнул он, добавив, что интеллект такого масштаба будет «невероятно интересно наблюдать».

Неделей ранее Маск объявил о слиянии xAI со SpaceX, чтобы упростить создание дата-центров ИИ в космическом пространстве. Теперь его планы расширились до строительства лунного объекта, хотя конкретных технических деталей он не привел.

Интерес Маска к Луне — относительно новый поворот. Ранее он десятилетиями говорил, что главная цель SpaceX — колонизация Марса. Однако теперь миллиардер все чаще упоминает Луну как первый шаг. Сначала «самодостаточный город на Луне», затем Марс и в перспективе — исследование других звездных систем.

Во время встречи Маск также обсудил проект X (бывший Twitter), заявив, что у платформы около 600 млн активных пользователей в месяц. Он сообщил, что новые функции — включая банковский сервис X Money и отдельное чат-приложение — должны увеличить ежедневную аудиторию до более чем миллиарда.

Маск известен чрезмерно оптимистичными прогнозами. Миссия SpaceX на Марс, обещанная им в 2016 году, до сих пор не состоялась. Но он уверяет, что xAI «движется быстрее всех» и готовится к дальнейшему росту и перестройке структуры компании.

