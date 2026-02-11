В Кыргызстане произошел переворот 15 11.02.2026, 14:45

Президент страны избавился от своего «соправителя».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 февраля 2026 года неожиданно уволил своего политического партнера и близкого друга Камчыбека Ташиева с постов вице-премьера правительства и главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Вслед за шефом из комитета «ушли» его заместителей.

Кроме того, президент вывел охрану высших лиц и ключевых объектов из ведения ГКНБ в отдельный орган — Службу государственной охраны — и подчинил её непосредственно себе. Что может последовать за этими действиями Жапарова, рассуждает директор международного информационного агентства Fergana.Media Даниил Кислов.

Ташиев и Жапаров — не просто друзья, а политические соратники, партнёры по революции 2020 года. Они вместе свергли предыдущий режим, после чего Ташиев стал «правой рукой» президента, возглавив ГКНБ и фактически контролируя весь силовой блок страны. Их тандем всегда держался на общих интересах. Однако под обложкой крепкой дружбы тлели разногласия, которые, по всей видимости, и привели к разрыву.

Во-первых, личные амбиции и конкуренция. Ташиев не скрывал своего влияния: он был популярен среди националистов, силовиков и части элиты юга страны. В последние годы он всё чаще вёл себя как альтернативный центр силы — публично критиковал министров, вмешивался в экономические вопросы.

Жапаров, укрепивший свою власть через конституционные изменения и подавление оппозиции, начал видеть в Ташиеве угрозу — особенно на фоне слухов о том, что тот готовит почву для собственного президентства в 2027 году. В кыргызской политике дружба заканчивается там, где начинается борьба за трон. Жапаров, вероятно, решил превентивно убрать потенциального соперника, пока тот не набрал слишком большого веса.

Во-вторых, разногласия по ключевым вопросам. Несмотря на общую линию, Ташиев и Жапаров расходились в подходах. Ташиев был более радикален: его ГКНБ активно «зачищал» оппозицию, но при этом затрагивал и интересы кланов, близких к самому президенту. В вопросе границ с Таджикистаном Ташиев настаивал на жёсткой позиции, что оборачивалось конфликтами и потерями, тогда как Жапаров, возможно, искал компромиссы ради международного имиджа.

Были и экономические трения: антикоррупционные кампании Ташиева могли задевать бизнес-интересы семьи президента или его союзников. Инсайдерские утечки, появившиеся в ряде кыргызских Telegram-каналов, намекают на скандал вокруг распределения инфраструктурных контрактов — Ташиев якобы блокировал схемы, выгодные окружению Жапарова. Словом, в последнее время это была уже не дружба, а вынужденный альянс, трещавший по швам.

Третий фактор — состояние здоровья Ташиева и его отсутствие в стране. Указ застал его в Германии на лечении (по официальным данным, он находится там с конца января 2026 года, предположительно с кардиологическими проблемами), и это выглядит не случайностью, а расчетом. Жапаров выбрал момент, когда Ташиев физически не мог сопротивляться или мобилизовать сторонников.

Это классический приём авторитарных режимов — убрать оппонента, пока тот слаб. Слухи об «отравлении» или «вынужденном лечении» ходят, но без доказательств остаются спекуляциями. Однако факт налицо: отставка была оформлена заочно, что подчёркивает спешку и опасения перед возможным бунтом внутри ГКНБ.

Одновременно были уволены три заместителя Ташиева, что говорит о зачистке «ташиевской» фракции в спецслужбах.

