19 мая 2026, вторник, 15:07
«Коммунарка» выпустила конфеты для взрослых

13
  • 11.02.2026, 14:51
  • 9,216
У них неожиданная начинка.

Кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила лимитированную серию конфет с начинкой на основе светлого пива. Новинка получила название «Конфеты с пивом».

Как сообщили в «Белгоспищепроме», конфеты представляют собой помадную массу с жидкой начинкой, в составе которой используется пиво. Продукт содержит алкоголь и предназначен исключительно для совершеннолетних.

Партия уже начала поступать в продажу. Выпуск носит ограниченный характер.

