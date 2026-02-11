«Коммунарка» выпустила конфеты для взрослых

«Коммунарка» выпустила конфеты для взрослых13
- 11.02.2026, 14:51
У них неожиданная начинка.
Кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила лимитированную серию конфет с начинкой на основе светлого пива. Новинка получила название «Конфеты с пивом».
Как сообщили в «Белгоспищепроме», конфеты представляют собой помадную массу с жидкой начинкой, в составе которой используется пиво. Продукт содержит алкоголь и предназначен исключительно для совершеннолетних.
Партия уже начала поступать в продажу. Выпуск носит ограниченный характер.